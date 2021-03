Lista di riserva vaccino Covid per Roma e Lazio: cos’è, come funziona e come prenotarsi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ricevere il vaccino prima del proprio turno ora è finalmente possibile. Non si tratta di saltare la fila o di essere scorretti, bensì di un sistema che non ammette sprechi e tenta di velocizzare i tempi. Le liste di riserve Francesco Figliuolo, Commissario per l’emergenza Covid, ha firmato l’ordinanza in cui viene dichiarato che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”. Pertanto, nel momento in cui a fine giornata restino dei residui non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ricevere ilprima del proprio turno ora è finalmente possibile. Non si tratta di saltare la fila o di essere scorretti, bensì di un sistema che non ammette sprechi e tenta di velocizzare i tempi. Le liste di riserve Francesco Figliuolo, Commissario per l’emergenza, ha firmato l’ordinanza in cui viene dichiarato che “in sede di attuazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 richiamato in premessa, le dosi dieventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate, per ottimizzarne l’impiego evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento, secondo l’ordine di priorità individuato dal menzionato Piano nazionale e successive raccomandazioni”. Pertanto, nel momento in cui a fine giornata restino dei residui non ...

