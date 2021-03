L’ISOLA DEI FAMOSI | anticipazioni puntata di giovedì 18 marzo

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il grande successo della prima, ritorna18l’appuntamento bisettimanale condei, che si prepara ad accogliere nel cast quattro nuovi concorrenti. Come sempre al timone del programma ci sarà la simpaticissima Ilary Blasi, che sarà coadiuvata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi (e in collegamento telefonico anche Elettra Lamborghini, ancora in quarantena a causa della sua positività al Covid-19). In Honduras sono pronti a unirsi agli altri naufraghi Beppe Braida, Brando Giorgi, Valentina Persia e Mireya Stabile. Non finiscono qui i colpi di scena della, visto che nella stessa serata il pubblico da casa, tramite il televoto, decreterà chi tra Drusilla Gucci e il Visconte Federico Guglielmotti dovrà abbandonare ...