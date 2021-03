Liquami delle bufale scaricati sul terreno, sigilli ad allevamento nel Casertano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Una allevamento bufalino è stato sequestrato dai carabinieri forestali a Castel Volturno (Caserta), per gravi illeciti ambientali; in particolare il titolare è stato denunciato per inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici ed utilizzazione agronomica sempre di effluenti zootecnici al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri della stazione forestale di Castel Volturno, che hanno accertato la presenza di uno scarico abusivo con tubazione in pvc interrata attraverso il quale i Liquami, provenienti dai paddock, defluivano all’interno di un canale perimetrale; è emersa la presenza di effluenti zootecnici frammisti a paglia stoccati sulla sponda destra del canale affluente dei regi lagni, la presenza di una vasca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Unabufalino è stato sequestrato dai carabinieri forestali a Castel Volturno (Caserta), per gravi illeciti ambientali; in particolare il titolare è stato denunciato per inquinamento ambientale, gestione illecita di rifiuti speciali costituiti da effluenti zootecnici ed utilizzazione agronomica sempre di effluenti zootecnici al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente. Il blitz è stato effettuato dai carabinieri della stazione forestale di Castel Volturno, che hanno accertato la presenza di uno scarico abusivo con tubazione in pvc interrata attraverso il quale i, provenienti dai paddock, defluivano all’interno di un canale perimetrale; è emersa la presenza di effluenti zootecnici frammisti a paglia stoccati sulla sponda destra del canale affluente dei regi lagni, la presenza di una vasca ...

anteprima24 : ** #Liquami delle #Bufale scaricati sul #Terreno, #Sigilli ad #Allevamento nel ##Casertano **… - giulezio2 : #Ma le #SozzerieRegionali in quale discarica si devono buttare?... perché quelle di, quello delle #zingarate di liq… - annaerre49 : RT @DebitOfBankster: @ArturoP66023286 @MinervaMcGrani1 Mattarella non ha nemmeno visto la siringa! I golpisti ciambellani della presidenza… - Christi40404256 : RT @DebitOfBankster: @ArturoP66023286 @MinervaMcGrani1 Mattarella non ha nemmeno visto la siringa! I golpisti ciambellani della presidenza… - DebitOfBankster : @ArturoP66023286 @MinervaMcGrani1 Mattarella non ha nemmeno visto la siringa! I golpisti ciambellani della preside… -