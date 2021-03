Lione, Aulas sul futuro di Depay: «Sogni che accetti la nostra proposta» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Jean-Michel Aulas ha parlato del futuro al Lione di Memphis Depay Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha rilasciato un’intervista ad AFP dove ha parlato anche di Memphis Depay; attaccante che si libererà a zero a giugno e che piace a Juventus e Barcellona. «Sogno che accetti la nostra proposta, che è ancora attuale. È un giocatore determinante, finora è stato coinvolto direttamente in 23 reti (14 gol e 9 assist in Ligue 1).. La nostra proposta di rinnovo rimarrà lì, e se dovessimo essere campioni perché non dovrebbe accettarla?». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Jean-Michelha parlato delaldi MemphisJean-Michel, presidente del, ha rilasciato un’intervista ad AFP dove ha parlato anche di Memphis; attaccante che si libererà a zero a giugno e che piace a Juventus e Barcellona. «Sogno chela, che è ancora attuale. È un giocatore determinante, finora è stato coinvolto direttamente in 23 reti (14 gol e 9 assist in Ligue 1).. Ladi rinnovo rimarrà lì, e se dovessimo essere campioni perché non dovrebbe accettarla?». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Ol69Dd : RT @OL_Plus_Inter: #Aulas: 'Strutturati per essere fra i migliori in Europa e in Francia. Investiremo ancora' ???? @JM_Aulas (Tuttomercatow… - OL_Plus_Inter : #Aulas: 'Strutturati per essere fra i migliori in Europa e in Francia. Investiremo ancora' ???? @JM_Aulas (Tuttomer… -