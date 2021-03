L’infettivologo Galli lancia un nuovo allarme: ecco cosa accadrà a breve (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oltre 500 morti per Covid-19 in Italia nella sola giornata del 16 marzo. Un dato mai così alto dal gennaio scorso e ancora destinato a crescere: "Purtroppo nei prossimi giorni si impennerà in modo piuttosto netto", spiega all'Adnkronos Salute Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano. "Questi sono i morti della nuova ondata. Detto così sembra una pratica burocratica", riflette l'esperto scusandosi per "il cinismo" dei numeri, ma di fatto sintetizza il tragico "trend classico di questa epidemia". La dura legge della pandemia, una curva che si ripete in attesa di una massiccia campagna vaccinale capace di domarla. "Tutte le volte che si riaccende questa pandemia, con un aumento della diffusione dell'infezione - rileva Galli - abbiamo, nell'ordine: la registrazione di un aumento dei positivi" al ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 17 marzo 2021) Oltre 500 morti per Covid-19 in Italia nella sola giornata del 16 marzo. Un dato mai così alto dal gennaio scorso e ancora destinato a crescere: "Purtroppo nei prossimi giorni si impennerà in modo piuttosto netto", spiega all'Adnkronos Salute Massimo, infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano. "Questi sono i morti della nuova ondata. Detto così sembra una pratica burocratica", riflette l'esperto scusandosi per "il cinismo" dei numeri, ma di fatto sintetizza il tragico "trend classico di questa epidemia". La dura legge della pandemia, una curva che si ripete in attesa di una massiccia campagna vaccinale capace di domarla. "Tutte le volte che si riaccende questa pandemia, con un aumento della diffusione dell'infezione - rileva- abbiamo, nell'ordine: la registrazione di un aumento dei positivi" al ...

