Lili Reinhart: perché gli uomini non capiscono la bisessualità femminile (Di mercoledì 17 marzo 2021) perché la bissesualità tra donne è compresa a fatica? Qualche giorno fa, Lili Reinhart è tornata a parlare del suo orientamento sessuale sui social, dichiarandosi ancora una volta orgogliosamente bisessuale. E' passato quasi un anno dal suo coming-out e ha ri-condiviso un post su Twitter. «Forse la vera ragione per cui gli uomini percepiscono una relazione romantica tra due donne come una fase sta nel fatto che la nostra cultura comprende con fatica che il concetto amore + sessualità non deve per forza coinvolgere gli uomini». Gli uomini se la prendono con le fidanzate pan e bisessuali quando queste li lasciano, ci dice in pratica la Reinhart. Lili Reinhart, aveva spiegato di aver rimandato il coming-out per ...

