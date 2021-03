Ligue 1, i club contro la pausa nazionali: negati calciatori alle nazionali extraeuropee (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sarà una pausa nazionali turbolenta, forse storica, quella prevista nella settimana dal 22 al 28 marzo. Secondo quanto riporta L’Equipe, nella giornata di oggi i club di Ligue 1 e Ligue 2 avrebbero deciso all’unanimità di trattenere i calciatori internazionali appartenenti e convocati da una selezione extraeuropea. Una decisione che affonda le radici sulla prudenza delle società alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sarà unaturbolenta, forse storica, quella prevista nella settimana dal 22 al 28 marzo. Secondo quanto riporta L’Equipe, nella giornata di oggi idi1 e2 avrebbero deciso all’unanimità di trattenere iinterappartenenti e convocati da una selezione extraeuropea. Una decisione che affonda le radici sulla prudenza delle società alla luce dell’emergenza sanitaria mondiale. SportFace.

