“Liberi non saremo se non siam uni”. Così CasaPound celebra i 160 anni dell’Unità d’Italia (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – “Liberi non saremo se non siam uni”. E’ con questo monito di Alessandro Manzoni che CasaPound ha voluto celebrare l’anniversario dell’Unità d’Italia. Striscioni affissi in tutto il territorio nazionale, nei luoghi simbolo di centinaia di città italiane. E mai come adesso suona evocativa l’esortazione del Proclama di Rimini. Allora Manzoni appoggiava apertamente il disegno di Gioacchino Murat, insediato sul trono di Napoli da Napoleone Bonaparte. Murat si rivolse a tutti gli italiani, chiamandoli alla rivolta. “In te sol uno un raggio di nostra speme ancor vivea, pensando ch’era in Italia un suol senza servaggio, ch’ivi slegato ancor vegliava un brando”, scriveva Manzoni. Unità d’Italia, 160 anni dopo. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar – “nonse nonuni”. E’ con questo monito di Alessandro Manzoni cheha volutore l’versario. Striscioni affissi in tutto il territorio nazionale, nei luoghi simbolo di centinaia di città italiane. E mai come adesso suona evocativa l’esortazione del Proclama di Rimini. Allora Manzoni appoggiava apertamente il disegno di Gioacchino Murat, insediato sul trono di Napoli da Napoleone Bonaparte. Murat si rivolse a tutti gli italiani, chiamandoli alla rivolta. “In te sol uno un raggio di nostra speme ancor vivea, pensando ch’era in Italia un suol senza servaggio, ch’ivi slegato ancor vegliava un brando”, scriveva Manzoni. Unità, 160dopo. ...

Advertising

insopportabile : Dopo un giro per Cagliari vi dico: ??mettetevi le mascherine, ??lavatevi spesso, non toccatevi viso, naso e bocca, ??… - demagistris : È grave che #Unione Europea non liberi i #vaccini dai brevetti e non si consenta anche una produzione statale. Stia… - CPIVenezia : CPI – Unità d’Italia, “necessario ricordare la forza della nostra nazione” Portogruaro (Ve), 17 marzo 2021 – “Libe… - CasaPoundItalia : RT @IlPrimatoN: Unità d'Italia, striscioni di CasaPound in centinaia di città con monito manzoniano: 'Liberi non sarem se non siam uni' htt… - Lele753 : RT @CasaPoundItalia: “Liberi non saremo se non siam uni”.Con questa frase di Manzoni, affissa nei luoghi simbolo del Risorgimento, celebria… -