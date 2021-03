L’ex ministro Pisano sul flop di Immuni: «La parte tecnologica ha funzionato, il resto spettava alle Asl» (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Stampa intervista Paola Pisano, L’ex ministro per l’Innovazione. Parla dell’app Immuni, che ha voluto fortemente ma a cui le strutture sanitarie che dipendono dal Ministero della Salute e dalle Regioni non hanno dato seguito. «Si trattava di un lavoro di squadra, ci è stato chiesto di lavorare sul contact tracing: la mia parte, e quella del mio dipartimento, riguardava l’aspetto prettamente tecnologico, il resto spettava alle strutture sanitarie, alle Asl che dipendono dal ministero della Salute e dalle Regioni. Io ho sempre ragionato come se fossimo una sola squadra. Sono comunque contenta perché abbiamo avviato un percorso che merita di essere ulteriormente sviluppato, nonostante forse i tempi non ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Stampa intervista Paolaper l’Innovazione. Parla dell’app, che ha voluto fortemente ma a cui le strutture sanitarie che dipendono dal Ministero della Salute e dRegioni non hanno dato seguito. «Si trattava di un lavoro di squadra, ci è stato chiesto di lavorare sul contact tracing: la mia, e quella del mio dipartimento, riguardava l’aspetto prettamente tecnologico, ilstrutture sanitarie,Asl che dipendono dal ministero della Salute e dRegioni. Io ho sempre ragionato come se fossimo una sola squadra. Sono comunque contenta perché abbiamo avviato un percorso che merita di essere ulteriormente sviluppato, nonostante forse i tempi non ...

