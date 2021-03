Letta vede Gualtieri | sul candidato Pd a Roma si decide in aprile

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Il segretario del Pd Enricoha incontrato stamane Robertoper parlare con lui della candidatura dem al comune di, su cui lo stesso ex ministro dell'Economia ha espresso l'intenzione di prendersi ulteriore tempo perre., sul dossier, in raccordo con il Pdno, ha avviato un percorso su forme e modi per arrivare a una decisione che si concretizzerà nel nel mese dinell'incontro conha discusso della candidatura a sindaco di. Entrambi, a quanto si apprende, si sarebbero detti irritati per la fuga in avanti che aveva di fatto dato per certa ieri la decisione dell'ex ministro dell'Economia di correre per il Campidoglio. L'irritazione di entrambi ...

Agenzia ANSA

Una mossa giudicata una forzatura sia da Letta che da Gualtieri, considerando che non è nemmeno stata fissata la data per le amministrative e che l'intera regione - in zona rossa - è presa in questo ...