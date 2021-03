Letta nomina i suoi vicesegretari: saranno Tinagli e Provenzano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati scelti da Enrico Letta i vicesegretari che lo affiancheranno alla guida del Partito Democratico. Il segretario nazionale del Pd Enrico Letta ha nominato Irene Tinagli e Giuseppe Provenzano ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati scelti da Enricoche lo affiancheranno alla guida del Partito Democratico. Il segretario nazionale del Pd Enricohato Irenee Giuseppe...

