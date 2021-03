L’Eredità, la campionessa Martina stupisce Flavio Insinna: la parola della ghigliottina (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano pochi minuti alla nuova puntata de L’Eredità, ma vediamo come è andata la ghigliottina ieri. Come campionessa si è confermata ancora una volta Martina Crocchia che anche ieri sera, dopo la vittoria di lunedì, è riuscita a portarsi a casa una bella somma. Per oggi, invece, l’appuntamento con L’Eredità è come ogni giorno alle 18.45 su Rai 1. Conduce come sempre Flavio Insinna. L’Eredità, chi è la campionessa Martina Crocchia La campionessa in carica a L’Eredità si chiama Martina Crocchia. Di professione fa la pole dancer ed è proprietaria di una scuola che insegna questa tipologia di danza. Ama il mare e la musica. Due volte è stata campionessa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Mancano pochi minuti alla nuova puntata de, ma vediamo come è andata laieri. Comesi è confermata ancora una voltaCrocchia che anche ieri sera, dopo la vittoria di lunedì, è riuscita a portarsi a casa una bella somma. Per oggi, invece, l’appuntamento conè come ogni giorno alle 18.45 su Rai 1. Conduce come sempre, chi è laCrocchia Lain carica asi chiamaCrocchia. Di professione fa la pole dancer ed è proprietaria di una scuola che insegna questa tipologia di danza. Ama il mare e la musica. Due volte è stata...

Advertising

CorriereCitta : L'Eredità, la campionessa #Martina stupisce Flavio Insinna: la parola della #ghigliottina #eredità - infoitcultura : L’Eredità, colpo di scena per la campionessa. Insinna: “Straordinaria” - infoitcultura : L’Eredità, Flavio Insinna elogia la campionessa: “Sei straordinaria” - infoitcultura : L’eredità: colpo di scena per la campionessa Martina - infoitcultura : L'Eredità, Flavio Insinna: 'Un po' come te stasera', l'indizio che si fa sfuggire con la campionessa -

Ultime Notizie dalla rete : L’Eredità campionessa Sofia Goggia e l’eredità di Lindsey Vonn: «Ci sentiamo spesso, mi dice: “Resta concentrata e vincerai”» Corriere della Sera