L’Eredità 17 marzo 2021 | la nuova campionessa Elisabetta alla prima ghigliottina non indovina | sbaglia con ‘Piano’

Dopo l'epopea di Martina Crocchia come campionessa de L'Eredità (con diverse ghigliottine portate a casa ma potremmo comunque vederla nuovamente nei prossimi giorni) è stato il turno di Elisabetta, avvocato alla sua prima ghigliottina. Partendo con una eredità di 210mila euro, si è ritrovata a competere per 13.125 euro – subendo quattro dimezzamenti (il primo tra area e zona, quindi errore all'opzione motore / dottore e due ulteriori dimezzamenti con trovare / perdere e scala / ascensore).

