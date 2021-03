L'Ema già rassicura i Paesi Ue: 'Solo 30 trombosi su 5 milioni di vaccinati' (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) è al lavoro per la revisione dei dati su AstraZeneca, ma il responso di domani circa la possibillità di tornare ad usare il vaccino anglo - svedese appare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Ema (l'Agenzia europea del farmaco) è al lavoro per la revisione dei dati su AstraZeneca, ma il responso di domani circa la possibillità di tornare ad usare il vaccino anglo - svedese appare ...

Ultime Notizie dalla rete : Ema già L'Ema già rassicura i Paesi Ue: 'Solo 30 trombosi su 5 milioni di vaccinati' ... dopo un colloquio telefonico avuto ieri, hanno concordato che partiranno spediti nella campagna vaccinale "dopo i risultati che saranno comunicati dall'Ema su AstraZeneca". "Fino al 10 marzo ci sono ...

AstraZeneca, l'intesa tra Draghi e Macron: se l'Ema dà l'ok, si riparte subito Domande e risposte Al 10 marzo si trattava di 30 casi tromboembolici registrati su un totale di 5 milioni di vaccinati e già lunedì l'Ema spiegava che "il numero di eventi tromboembolici complessivi ...

