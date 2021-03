L’elettrosmog, questo sconosciuto, a BergamoScienza (Di mercoledì 17 marzo 2021) Onde elettromagnetiche, 5G, antenne, radiofrequenze… sono parole che spesso fatichiamo a capire e come tutto quello che comprendiamo con difficoltà a volte possono generare paure e timori irrazionali. Il 25 marzo a BergamoScienza “Perché parlare di elettrosmog?” con Piera Cazzaniga Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Onde elettromagnetiche, 5G, antenne, radiofrequenze… sono parole che spesso fatichiamo a capire e come tutto quello che comprendiamo con difficoltà a volte possono generare paure e timori irrazionali. Il 25 marzo a“Perché parlare di elettrosmog?” con Piera Cazzaniga

Advertising

Roger85674604 : RT @grigiocemento: @InMonsterland A questo punto direi che parlano solo per i rincoglioniti sociopatici che vivono bene murati in casa h24,… - InMonsterland : RT @grigiocemento: @InMonsterland A questo punto direi che parlano solo per i rincoglioniti sociopatici che vivono bene murati in casa h24,… - brug71 : RT @grigiocemento: @InMonsterland A questo punto direi che parlano solo per i rincoglioniti sociopatici che vivono bene murati in casa h24,… - vaniacavi : RT @grigiocemento: @InMonsterland A questo punto direi che parlano solo per i rincoglioniti sociopatici che vivono bene murati in casa h24,… - grigiocemento : @InMonsterland A questo punto direi che parlano solo per i rincoglioniti sociopatici che vivono bene murati in casa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’elettrosmog questo Cinque anni di Caliciotti, la critica di Casagrande Raffi e Ficcardi latinaoggi.eu