L’economia vive se vive la scuola. Lettera (Di mercoledì 17 marzo 2021) inviata da Fernando Mazzeo - In questo particolare momento, caratterizzato da una preoccupante diminuzione dell’occupazione, di distanziamento sociale e formativo, le diverse scuole economiche e pedagogiche fanno fatica ad indicare una via di soluzione e di superamento di quella che può essere definita una crisi economica, sociale ed educativa di enormi proporzioni dovuta all’emergenza sanitaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 17 marzo 2021) inviata da Fernando Mazzeo - In questo particolare momento, caratterizzato da una preoccupante diminuzione dell’occupazione, di distanziamento sociale e formativo, le diverse scuole economiche e pedagogiche fanno fatica ad indicare una via di soluzione e di superamento di quella che può essere definita una crisi economica, sociale ed educativa di enormi proporzioni dovuta all’emergenza sanitaria. L'articolo .

Advertising

LPincia : RT @SADIComic: Il fatto che dopo 15 mesi di economia reale distrutta in italia e nel mondo le Borse Volano senza correlazione, dimostra che… - fouwzi : @FiorellaMannoia @FiorellaMannoia IL costo della guerra è incomprensibile. La metà della popolazione siriana è mor… - SaraBoschiJones : RT @SADIComic: Il fatto che dopo 15 mesi di economia reale distrutta in italia e nel mondo le Borse Volano senza correlazione, dimostra che… - vsyelania41 : RT @SADIComic: Il fatto che dopo 15 mesi di economia reale distrutta in italia e nel mondo le Borse Volano senza correlazione, dimostra che… - Maxxxibb3 : RT @SADIComic: Il fatto che dopo 15 mesi di economia reale distrutta in italia e nel mondo le Borse Volano senza correlazione, dimostra che… -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia vive Gli osanna per i leader. Quella devozione di troppo per chi è al potere Corriere della Sera