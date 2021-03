L’economia Usa corre, la Fed alza le previsioni sul Pil 2021 al 6,5%. Rialzi dell’inflazione “temporanei” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Federal reserve, la banca centrale statunitense, ha rivisto sensibilmente al rialzo le sue previsioni sulla crescita del Prodotto interno lordo Usa nel 2021 portandole al 6,5% dal 4,2% precedentemente stimato. Nel 2022 L’economia dovrebbe poi rallentare ad un + 3,3%. Migliorano anche le previsioni sulla disoccupazione che quest’anno dovrebbe scendere fino al 4,5% e non più al 5% previsto in precedenza. Come da attese la Fed non cambia il costo del denaro e manterrà i tassi di interesse fermi almeno fino al 2023, quando è previsto almeno un aumento. La comunicazione della Fed era molto attesa anche per le indicazioni sull’inflazione. Il timore è che i maxi piani di stimoli varati dal governo possano innescare una ripresa dei prezzi che la banca centrale sarebbe costretta a fronteggiare stringendo la sua politica ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) La Federal reserve, la banca centrale statunitense, ha rivisto sensibilmente al rialzo le suesulla crescita del Prodotto interno lordo Usa nelportandole al 6,5% dal 4,2% precedentemente stimato. Nel 2022dovrebbe poi rallentare ad un + 3,3%. Migliorano anche lesulla disoccupazione che quest’anno dovrebbe scendere fino al 4,5% e non più al 5% previsto in precedenza. Come da attese la Fed non cambia il costo del denaro e manterrà i tassi di interesse fermi almeno fino al 2023, quando è previsto almeno un aumento. La comunicazione della Fed era molto attesa anche per le indicazioni sull’inflazione. Il timore è che i maxi piani di stimoli varati dal governo possano innescare una ripresa dei prezzi che la banca centrale sarebbe costretta a fronteggiare stringendo la sua politica ...

