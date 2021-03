Leclerc “Non credo che la Ferrari lotterà per il Mondiale 2021” (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo che siamo riusciti a recuperare tutto il ritardo sulle altre squadre. Abbiamo recuperato un pò, ma sfortunatamente non potevamo aspettarci miracoli. I segnali sono positivi, è stato fatto un buon lavoro, ma non basterà per tornare ai livelli del 2019. Non bisogna dimenticare dov’era la Ferrari lo scorso anno. In Formula 1, tutto richiede tempo”. E’ più realista del re, Charles Leclerc, in vista del suo terzo anno con la Scuderia Ferrari, il primo da leader indiscusso dopo l’addio di Sebastian Vettel e l’arrivo di Carlos Sainz jr. “E’ ancora molto presto per capire quali saranno le prestazioni della vettura – ha detto il 23enne pilota monegasco a CodeSport, pronto al debutto nel Mondiale 2021 di Formula 1 il prossimo 28 marzo, in Bahrain – Quando parlavo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Nonche siamo riusciti a recuperare tutto il ritardo sulle altre squadre. Abbiamo recuperato un pò, ma sfortunatamente non potevamo aspettarci miracoli. I segnali sono positivi, è stato fatto un buon lavoro, ma non basterà per tornare ai livelli del 2019. Non bisogna dimenticare dov’era lalo scorso anno. In Formula 1, tutto richiede tempo”. E’ più realista del re, Charles, in vista del suo terzo anno con la Scuderia, il primo da leader indiscusso dopo l’addio di Sebastian Vettel e l’arrivo di Carlos Sainz jr. “E’ ancora molto presto per capire quali saranno le prestazioni della vettura – ha detto il 23enne pilota monegasco a CodeSport, pronto al debutto neldi Formula 1 il prossimo 28 marzo, in Bahrain – Quando parlavo ...

Advertising

giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? #Leclerc: 'Anche se lo spero, non credo lotteremo per il Mondiale' 'Quando parlavo di obiettivo di medio-lungo termine, no… - F1inGenerale_ : F1 | Leclerc alla stampa monegasca: 'E' stato fatto un buon lavoro, ma non basterà per tornare ai livelli del 2019.… - RaiSport : ?? #Leclerc: 'Anche se lo spero, non credo lotteremo per il Mondiale' 'Quando parlavo di obiettivo di medio-lungo t… - Italpress : Leclerc “Non credo che la Ferrari lotterà per il Mondiale 2021” - GDS_it : #F1, #Leclerc: 'Credo che la #Ferrari non lotterà per il mondiale 2021' -