Leave it all behind: il nuovo brano di Jamo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Leave it all behind e è il nuovo brano di Jamo, inserito all’interno dell’album Run away with me. Il cantautore inglese dalla voce calda e il sound dolce e orecchiabile ci esorta, con questo suo nuovo progetto discografico, a lasciare andare le cose passate proiettandoci nel futuro pronti a ricominciare. Scopriamo insieme di cosa parla la sua canzone. Chi è Jamo il cantautore di Leave it all behind? Jamo è un produttore house e cantautore R&B / pop di Welwyn Garden City nell’Hertfordshire (Inghilterra). La sua voce black/soul molto calda da vita ad un suono molto armonioso, anche se ispirato da un suo passato musicale punk rock. Oggi infatti Jamo, abbandonando l’età punk, si cala con una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 17 marzo 2021)it alle è ildi, inserito all’interno dell’album Run away with me. Il cantautore inglese dalla voce calda e il sound dolce e orecchiabile ci esorta, con questo suoprogetto discografico, a lasciare andare le cose passate proiettandoci nel futuro pronti a ricominciare. Scopriamo insieme di cosa parla la sua canzone. Chi èil cantautore diit allè un produttore house e cantautore R&B / pop di Welwyn Garden City nell’Hertfordshire (Inghilterra). La sua voce black/soul molto calda da vita ad un suono molto armonioso, anche se ispirato da un suo passato musicale punk rock. Oggi infatti, abbandonando l’età punk, si cala con una ...

