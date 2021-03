Le zeppole di san Giuseppe light : la ricetta tradizionale ma con 200 calorie (Di mercoledì 17 marzo 2021) La ricetta di oggi è quella delle classiche zeppole di san Giuseppe, dolcetti di origine napoletana che si fanno ogni anno per il 19 marzo, che è per l’appunto al festa di san Giuseppe. Per chi volesse cimentarsi, sappiate che la base per la preparazione delle zeppole è la pasta choux. Da notare che quelle che vi proponiamo sono senza zucchero e senza burro. Ma non basta, si cuociono anche senza bisogno di friggerle. Eppure sono ugualmente morbide, delicate e irresistibili. La ricetta oltretutto è piuttosto facile e anche rapida. Quindi, che aspettate? Chiaro che una volta preparate le zeppole, occorre anche mettere mano alla crema pasticcera, pure questa light, ma altrettanto buona e memorabile! Un’avvertenza: se volete provare questa preparazione ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 17 marzo 2021) Ladi oggi è quella delle classichedi san, dolcetti di origine napoletana che si fanno ogni anno per il 19 marzo, che è per l’appunto al festa di san. Per chi volesse cimentarsi, sappiate che la base per la preparazione delleè la pasta choux. Da notare che quelle che vi proponiamo sono senza zucchero e senza burro. Ma non basta, si cuociono anche senza bisogno di friggerle. Eppure sono ugualmente morbide, delicate e irresistibili. Laoltretutto è piuttosto facile e anche rapida. Quindi, che aspettate? Chiaro che una volta preparate le, occorre anche mettere mano alla crema pasticcera, pure questa, ma altrettanto buona e memorabile! Un’avvertenza: se volete provare questa preparazione ...

Advertising

bacifinoaridere : Ma come faccio ad avere la forza di stare a dieta se i colleghi mi portano le zeppole di San Giuseppe ???? - fforgetmetoo : non mia madre che durante la pausa viene saltellando per tutta casa per farmi vedere che ha fatto le zeppole di san… - CChiacchierina : Zeppole di San Giuseppe al forno - authentico_ita : La #festadelpapà si avvicina...e anche il momento di gustare le #zeppoledisangiuseppe (rigorosamente fritte!) ?? ?? - saluteesapori : -