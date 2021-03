«Le scuole? Bisogna conteggiare l’aumento dei tamponi, gli alunni non sono più contagiosi degli adulti» (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Fatto intervista l’epidemiologa Sara Gandini, biostatistica e docente di Statistica medica all’Università di Milano. Il tema è quello dei contagi nelle scuole. Per lei, “la scuola resta uno dei posti più sicuri”. E parla di una vasta letteratura scientifica che scagiona i bambini come portatori del contagio più degli adulti. «Per quanto riguarda la trasmissibilità, nel più recente report di Public Health England (agenzia governativa per la sanità pubblica), Investigation of novel SARS-CoV-2 variant Variant of Concern 202012/01 Technical briefing 3, sono riportati importanti volumi di dati provenienti da un’analisi comparativa dell’attività di contact tracing su individui infettati dal virus normale e dalla cosiddetta variante inglese. Quei dati, commentati anche dalla rivista Nature, mostrano che gli individui in ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il Fatto intervista l’epidemiologa Sara Gandini, biostatistica e docente di Statistica medica all’Università di Milano. Il tema è quello dei contagi nelle. Per lei, “la scuola resta uno dei posti più sicuri”. E parla di una vasta letteratura scientifica che scagiona i bambini come portatori del contagio più. «Per quanto riguarda la trasmissibilità, nel più recente report di Public Health England (agenzia governativa per la sanità pubblica), Investigation of novel SARS-CoV-2 variant Variant of Concern 202012/01 Technical briefing 3,riportati importanti volumi di dati provenienti da un’analisi comparativa dell’attività di contact tracing su individui infettati dal virus normale e dalla cosiddetta variante inglese. Quei dati, commentati anche dalla rivista Nature, mostrano che gli individui in ...

