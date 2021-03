Le italiane salutano la Champions League agli ottavi. Non accadeva dal 2016

(Di giovedì 18 marzo 2021) Stavolta gli errori individuali non ci sono stati. E neanche un gol in avvio che rovescia piani, strategie in una sfida delicata quanto l’ordine necessario contro giocatori di tale spessore. All’Allianz Arena il Bayern Monaco contro la Lazio gestisce senza problemi una qualificazione già indirizzata col 4-1 dell’andata e vince 2-1. Lo fa con la solita calma e classe che caratterizza il lento e ragionato possesso palla e costruzione dal basso di Boateng e compagni. La squadra di Flick supera un mese infernale tra infortuni e Covid e lo fa nel modo più brillante e meno dispendioso, al punto da permettere al tecnico di risparmiare Lewandowski nell’ultima mezz’ora di gioco. Dal canto suo, la Lazio si presenta con la spensieratezza di chi deve fare un’impresa non richiesta e con l’attenzione di chi la lezione dell’Olimpico sembra averla appresa. La sorpresa riguarda l’esclusione dall’undici ...

