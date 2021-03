Le grandi potenzialità dei tram storici in Italia

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 17 marzo 2021) A inizio marzo l’Azienda napoletana mobilità (Anm) ha messo sul mercato 11degli anni ‘30, che attualmente sono custoditi nel deposito di San Giovanni a Teduccio, quartiere dell’area orientale di Napoli. Quattrosaranno venduti per poter poi essere riutilizzati, con una base d’asta di 3.780 euro l’uno. Gli altri invece andranno in rottamazione: sono fuori uso, non possono essere rimessi in circolazione. «Invece di fare come in altrecittà e pensare a progetti turistici per la valorizzazione di un simile patrimonio si pensa a fare cassa incassando quattro spiccioli», ha detto il presidente della commissione Mobilità del Comune di Napoli Nino Simeone. L’istanza portata avanti da Simeone nasce da quella che lui stesso definisce «una scelta scellerata» e «uno spreco». In molte città – da San ...