Le due vite di Enrico Letta

Roberto Bertoni risponde su TPI all'appello sul futuro della sinistra "La forza della Ragione e il coraggio della politica" Leggi qui, lanciato da Nadia Urbinati, Stefano Bonaga e Pietro Ignazi. Per lasciare la tua firma, aderire all'iniziativa e condividere il tuo pensiero scrivi a discutiamo@tpi.it Discutiamo: il futuro della sinistra Leggi tutti gli interventi Enrico Letta è un uomo nato due volte. La prima, a Pisa, il 20 agosto 1966. La seconda, a Roma, il 13 febbraio 2014. Il 13 febbraio 2014 è, infatti, il giorno in cui, in modo alquanto discutibile, e grazie anche a un accordo con buona parte dell'allora minoranza interna, Matteo Renzi ottenne in Direzione le dimissioni di Letta da Palazzo Chigi e ne prese il posto. Il resto è storia nota. Da allora, sono trascorsi quasi duemilaseicento giorni e il Letta che ...

