Le Coq Sportif lancia Legends | la collezione che celebra i miti dello sport

Le Coq Sportif presenta una collezione dedicata all'Argentina Campione del Mondo 1986 e al suo uomo simbolo Diego Armando Maradona , a 35 anni dal trionfo messicano. Si tratta della prima linea Le Coq ...

Calcio: collezione vestiti celebra Maradona e Argentina '86 Una collezione dedicata interamente a Diego Armando Maradona e all'Argentina campione del mondo nel 1986. E' la linea ideata da Le Coq Sportif e denominata Legends per celebrare i miti dello sport. 35 anni dopo la gloria mondiale ecco una versione modernizzata delle strisce bianche e celesti che presenta due numeri: 86 per ...

