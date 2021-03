Le Baleari covid free? Ma la Germania invita i suoi cittadini alla cautela (Di mercoledì 17 marzo 2021) La portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Maria Adebahr è intervenuta subito: 'Il fatto che decada uno sconsiglio su una meta turistica non corrisponde a un invito a viaggiare'. Ma cosa era ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) La portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Maria Adebahr è intervenuta subito: 'Il fatto che decada uno sconsiglio su una meta turistica non corrisponde a un invito a viaggiare'. Ma cosa era ...

Advertising

Corriere : La Germania: «Baleari non più a rischio Covid». Trecento voli esauriti in poche ore - HuffPostItalia : Baleari non più a rischio covid: boom di prenotazioni dalla Germania. Il governo tedesco chiede cautela: 'Non viagg… - SmorfiaDigitale : Germania, 300 voli tutti esauriti a Pasqua per le Baleari 'Covid free'. Governo:... - italianafm : Da @mallorcadiario Covid: ieri 15 casi nuovi alle Baleari - maretegge : RT @Virus1979C: Per la Germania le Baleari non sono più a rischio: boom di prenotazioni, 300 voli esauriti in poche ore -