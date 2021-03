Le 12 regioni italiane con le terapie intensive oltre la soglia critica (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di rianimazione ha raggiunto il 36% in tutta Italia. Sono 324 gli ingressi giornalieri: è il dato più alto da quando viene comunicato. Crescono ... Leggi su today (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti di rianimazione ha raggiunto il 36% in tutta Italia. Sono 324 gli ingressi giornalieri: è il dato più alto da quando viene comunicato. Crescono ...

Progetto Rete CEET Dal maggio dello scorso anno, infatti, 11 regioni italiane tra cui l'Abruzzo hanno ospitato le azioni della Rete CEET: 46 partner di cui fanno parte circoli e comitati territoriali di Arci, la Libera ...

Come cambieranno i colori delle regioni, anche la Toscana rischia il rosso da lunedì Il Sole 24 ORE Sul Corriere Salute: così si va a caccia delle varianti del coronavirus Alcune regioni condividono le informazioni con ritardo anche di ... Da Teramo arriva il 16% dei sequenziamenti fatti in Italia e l’Istituto si occupa dell’analisi genomica anche per Grecia, Slovenia, ...

Covid, algoritmo prevede aumento contagi in otto regioni (da Campania a Lombardia) da metà aprile A partire dalla metà di aprile dovrebbero aumentare i positivi al coronavirus in 8 regioni italiane. Lo prevede un algoritmo elaborato dallo statistico Livio Fenga. Che ...

