Lazio, stavolta niente imbarcate: 2-1 per il Bayern. Le 4 italiane di Champions tutte a casa dopo gli ottavi (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ultima in ordine di tempo, era anche quella su cui, che in virtù dei valori tecnici e del risultato dell’andata, ci si riponevano meno speranze, ma ciò non cambia il sunto: la Champions League 2020/21 si è rivelata una spedizione proibitiva per le italiane, che non arrivano oltre gli ottavi. All’Allianz Arena termina 2-1, con una Lazio che rispetto a due settimane fa si mostra più lucida, attenta, ordinata e propositiva. Bavaresi in vantaggio al 33? con il rigore trasformato da Robert Lewandowski. Il raddoppio arriva al 73?, con Choupo-Moting dopo poco dal suo ingresso in campo. Sotto di due gol, la Lazio non si sfalda, continuando mostrare buone trame di gioco. All’82’ i biancocelesti accorciano le distanze con Parolo, che insacca di testa una bella punizione di Pereira. Nel finale ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’ultima in ordine di tempo, era anche quella su cui, che in virtù dei valori tecnici e del risultato dell’andata, ci si riponevano meno speranze, ma ciò non cambia il sunto: laLeague 2020/21 si è rivelata una spedizione proibitiva per le, che non arrivano oltre gli. All’Allianz Arena termina 2-1, con unache rispetto a due settimane fa si mostra più lucida, attenta, ordinata e propositiva. Bavaresi in vantaggio al 33? con il rigore trasformato da Robert Lewandowski. Il raddoppio arriva al 73?, con Choupo-Motingpoco dal suo ingresso in campo. Sotto di due gol, lanon si sfalda, continuando mostrare buone trame di gioco. All’82’ i biancocelesti accorciano le distanze con Parolo, che insacca di testa una bella punizione di Pereira. Nel finale ...

Advertising

UomoRango : @FCBayern vs @OfficialSSLazio come fu col Borussia: torneremo per la vendetta. un giorno la Lazio tornerà. GLI 11… - messveneto : Dalla Banda Bassotti alla torre in attacco: è un’Udinese diversa: All’andata il colpo in casa Lazio con Pussetto e… - zampolex : @MonicaCirinna @pdnetwork @PD_ROMA @PD_Lazio Brava l'ingrata Cirinnà a ricordare lo Statuto ! Solo che stavolta a s… - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio altri 1.536 nuovi contagi con appena 18 mila tamponi, stavolta la maggioranza molecolare (anche… - Marco28872041 : @LeonettiFrank Stavolta finite in serie C con Lazio.. -