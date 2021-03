Lazio | Parolo nella storia della Champions League | il motivo

(Di giovedì 18 marzo 2021) Con il goal del 2-1, Marcoè il terzo giocatore più anziano ad aver segnato in una fase a eliminazione direttaMarco, subentrato al 55?sfida tra Bayern Monaco e, ha siglato il gol del definitivo 2-1. Per lui però, è molto più di un semplice goal. Con questa marcatura, infatti, il centrocampista biancoceleste entra: dopo Maldini e Giggs, diventa il terzo giocatore più anziano (36 anni e 51 giorni) a segnare un goalfase a eliminazione diretta. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

ChampionsLeague : GOAL! Bayern 2-1 Lazio (Parolo 82'). AGG: 6-2 #UCL - SquawkaNews : Marco Parolo scores a consolation goal for Lazio. #UCL - SuperSportBlitz : #UCL Last 16, 2nd Leg – Goal Alert: Bayern 2-1* Lazio *(Parolo 72‘) Agg: 6-2 #SSFootball - flamanc24 : RT @luca5587: Serviva una partita dignitosa, e la #Lazio esce senza drammi. Forse serviva più coraggio, ma il Bayern Monaco è una delle fav… - prestia_fabio : RT @tempoweb: Finisce con una sconfitta di misura la Champions League della Lazio #UCL #BayernLazio #iltempoquotidiano -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Parolo

Nei minuti finali non accade nulla di rilevante e la partita termina 2 - 1 per il Bayern, che vola ai quarti di finale. Lanon vuole perdere e, dopo la rete di, prova a schiacciare il Bayern per trovare un pareggio che avrebbe il significato di risultato prestigioso all'Allianz. outstream All'82 il neo ...Con il goal del 2 - 1, Marcoè il terzo giocatore più anziano ad aver segnato in una fase a eliminazione diretta della Champions ...Parolo ha parlato nel post partita del match tra Bayern Monaco e Lazio. Ecco le sue dichiarazioni al canale ufficiale biancoceleste: GOL – «Premio personale che mi tengo stretto, era il sogno da ...All.: Flick. Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari (55' Parolo), Milinkovic, Escalante (84’ Akpa Akpro), Luis Alberto (75' Cataldi), Fares (46' Lulic); Correa, Muriqi (55' Pereira). All ...