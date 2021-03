Lazio | Inzaghi ha deciso | Immobile riposa con il Bayern Monaco

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ciroresterà a riposo per. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per recuperarespera nell’impresa ma sa che ribaltare il risultato dell’andata in casa delè davvero complicato. Per questo motivo non rischierà Ciro: il bomber biancoceleste resterà a riposo in panchina. Al suo posto dovrebbero agire Correa e Muriqi, come spiega La Gazzetta dello Sport. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNEWS24 Il giocatore numero 17 ha da qualche tempo un problema al tendine d’Achille, ma non ha mai trovato occasione perre. Questa sera, contro il, dovrebbe rimanere a ...

Advertising

pasqualinipatri : TMW | Ha ragione Inzaghi: la Lazio dovrà godersi la notte tra le stelle di Monaco - LALAZIOMIA : TMW | Ha ragione Inzaghi: la Lazio dovrà godersi la notte tra le stelle di Monaco - sportli26181512 : Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni degli ottavi di Champions League: I tedeschi recuperano Neuer, panchin… - marcomempi : Leggo le formazioni e vedo #Correa e #Muriqi titolari. Mi ero svegliato con l’idea di vedere una #Lazio agguerrita… - LaPresse_news : Champions, #Inzaghi carica la Lazio: “Serve una grande partita” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Inzaghi

Corriere dello Sport.it

Ciro Immobile resterà a riposo per Bayern Monaco. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per ...La probabile formazione dellaleggi anche: "A Monaco per fare una grande partita" Con la qualificazione ormai quasi compromessa,potrebbe far rifiatare qualcuno dei ...E’ in programma oggi (ore 21:00) la sfida Bayern Monaco-Lazio, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si riparte dal 4-1 per i bavaresi conquistato nella gara d’andata all’Olimpico. C ...Ciro Immobile resterà a riposo per Bayern Monaco Lazio. Il bomber biancoceleste non verrà impiegato nella sfida di Champions e ne approfitterà per recuperare Inzaghi spera nell’impresa ma sa che ...