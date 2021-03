Lazio, infortunio Lazzari: le condizioni dell’esterno (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio durante il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio Manuel Lazzari è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio durante il match di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio. L’esterno biancoceleste è stato sostituito da Marco Parolo al 54? della ripresa a seguito di un incidente alla mano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Manuelè stato costretto ad abbandonare il campo perdurante il match di Champions League tra Bayern Monaco eManuelè stato costretto ad abbandonare il campo perdurante il match di Champions League tra Bayern Monaco e. L’esterno biancoceleste è stato sostituito da Marco Parolo al 54? della ripresa a seguito di un incidente alla mano. Leggi su Calcionews24.com

