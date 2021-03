Lazio | Correa | «Dobbiamo cercare subito di segnare per cercare di passare»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tutto è pronto per Bayern Monaco-. A presentare la gara ai microfoni del canale ufficiale è, ecco le sue parole A pochi minuti dal calcio di inizio del match di Champions League contro il Bayern Monaco, sulle frequenze diStyle Radio è intervenuto Joaquin. Ecco le sue parole: «di farequalche gol e stare vicino alla porta perdi fare bene edi. Abbiamo sempre questo obiettivo, ci abbiamo lavorato molto e vogliamo uscirne a testa alta». L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

Enrico1306 : #Bayern-#Lazio, fuori #Musacchio dentro #Muriqi insieme a #Correa. - TuttoMercatoWeb : Bayern Monaco-Lazio, le formazioni ufficiali: Inzaghi con Correa-Muriqi. Flick con i migliori - calciodangolo_ : #BayernLazio, le formazioni ufficiali: #Correa e #Muriqi titolari, #Marusic in difesa ????? - Angolo_Lazio : #BayernLazio, le formazioni ufficiali: #Correa e #Muriqi titolari, #Marusic in difesa ????? - laziopress : Bayern Monaco-Lazio, Correa nel pre partita: ”Siamo qua e dimostreremo che possiamo lottare” -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Correa

... IL JOLLY Esaminando le probabili formazioni di Bayern Monacoabbiamo già accennato ... Pur in dubbio per la maglia da titolare con, il bomber ecuadoriano è certo un asso nella nasca di ...(3 - 5 - 2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic - Savic, Escalante, Luis Alberto, Fares;, Muriqi. All.: Inzaghi.LE FORMAZIONI UFFICIALI DI BAYERN MONACO-LAZIO: BAYERN MONACO (4-2-3-1): Nübel; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. LAZIO ( ...Bayern Monaco-Lazio è una partita di Champions League e si gioca martedì alle 21: formazioni ufficiali, tv, streaming e pronostico marcatore.