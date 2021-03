L' Australia pretende i vaccini AstraZeneca bloccati dall' Italia | ' Li abbiamo pagati | ci spettano'

Advertising

globalistIT : Mentre nell'Ue si parla di 'scegliere i vaccini', nel resto del mondo si procede. E l'Australia ora non vuole subir… - MartinKeufaver : @ilReazionario Nessuno pretende la perfezione, però nemmeno essere l'Australia, diamine! -

Ultime Notizie dalla rete : Australia pretende

Globalist.it

... "Facciamo una richiesta formale ad AstraZeneca e alle autorità europee per avere accesso a un milione di dosi di quanto da noi richiesta ad AstraZeneca, non per l'ma per la Papua Nuova ...Giovedì è venuto fuori che il governo italiano ha bloccato la spedizione indi 250 mila ... "È lungi dall'essere una creatura del liberalismo economico, comedi convincerci una ...L'Australia è sul piede di guerra con l'Europa: il paese oceanico chiede infatti con insistenza che il lotto di un milione di dosi di vaccino AstraZeneca che era stato acquistato e poi bloccato per ...Nel giorno della vittoria di Lewis Hamilton su Mercedes, il pilota tedesco inaugurò la sua avventura alla Ferrari con un solido terzo posto ...