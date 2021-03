Laura Pausini: "Sanremo? La Rai mi ha chiesto di condurre” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laura Pausini ha rivelato in un'intervista che la RAI le avrebbe chiesto più volte in passato di passare da concorrente o ospite a conduttrice di Sanremo: ecco la sua risposta. Laura Pausini prossima conduttrice di Sanremo? È quello che si augura la RAI. A rivelarlo è stata la stessa cantante che pochi giorni fa ha ricevuto la nomination agli Oscar. Laura Pausini deve il suo successo proprio al Festival di Sanremo, era il 1993 quando la cantante, allora 19enne, trionfò nella sezione Novità con il brano La solitudine. L'anno dopo arrivò al terzo posto con Strani amori. È un momento d'oro per lei, che solo qualche giorno fa ha ricevuto il Golden Globe 2021 nella categoria Miglior canzone originale. Il brano premiato è ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)ha rivelato in un'intervista che la RAI le avrebbepiù volte in passato di passare da concorrente o ospite a conduttrice di: ecco la sua risposta.prossima conduttrice di? È quello che si augura la RAI. A rivelarlo è stata la stessa cantante che pochi giorni fa ha ricevuto la nomination agli Oscar.deve il suo successo proprio al Festival di, era il 1993 quando la cantante, allora 19enne, trionfò nella sezione Novità con il brano La solitudine. L'anno dopo arrivò al terzo posto con Strani amori. È un momento d'oro per lei, che solo qualche giorno fa ha ricevuto il Golden Globe 2021 nella categoria Miglior canzone originale. Il brano premiato è ...

