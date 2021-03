Laura Pausini contro la Chiesa che nega le benedizioni alle coppie gay: “Gli omosessuali hanno il diritto di essere una famiglia” (Di mercoledì 17 marzo 2021) La nota della Congregazione della Dottrina della Fede in cui la Chiesa dichiara che le benedizioni per le coppie gay non sono lecite non è piaciuta a moltissimi personaggi noti. Dopo Fedez, Elodie ed Elton John, adesso anche Laura Pausini ha detto la sua. Intervistata da Andrea Laffranchi per Il Corriere, Laurona nazionale ha dichiarato che le persone LGBT sono figlie di Dio come tutti e che hanno il diritto di essere famiglia. “Il Papa? Non credo sia il suo pensiero. Le persone omosessuali hanno diritto di essere in una famiglia, sono figli di Dio come tutti gli essere umani che vogliono amarsi. Nessuno dovrebbe ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 marzo 2021) La nota della Congregazione della Dottrina della Fede in cui ladichiara che leper legay non sono lecite non è piaciuta a moltissimi personaggi noti. Dopo Fedez, Elodie ed Elton John, adesso ancheha detto la sua. Intervistata da Andrea Laffranchi per Il Corriere, Laurona nazionale ha dichiarato che le persone LGBT sono figlie di Dio come tutti e cheildi. “Il Papa? Non credo sia il suo pensiero. Le personediin una, sono figli di Dio come tutti gliumani che vogliono amarsi. Nessuno dovrebbe ...

