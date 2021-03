Laura Pausini commenta la nomination agli Oscar 2021: “Ho paura di sentirmi speciale” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Laura Pausini stringe in un abbraccio virtuale i giornalisti italiani e commenta la nomination agli Oscar 2021 per la miglior canzone per il film Netflix La vita davanti a sé. L'incontro virtuale con Laura Pausini per commentare la nomination all'Oscar come miglior canzone per Io sì (Seen), arrivata dopo la conquista del Golden Globe, si trasforma in una valle di lacrime. La cantante, genuina e spontanea come appare sul palco, si commuove di fronte ai giornalisti riflettendo sulla responsabilità di rappresentare l'Italia all'estero, soprattutto su un palcoscenico prestigioso come quello degli Oscar. La Pausini è entrata, infatti, nella cinquina per la ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021)stringe in un abbraccio virtuale i giornalisti italiani elaper la miglior canzone per il film Netflix La vita davanti a sé. L'incontro virtuale conperre laall'come miglior canzone per Io sì (Seen), arrivata dopo la conquista del Golden Globe, si trasforma in una valle di lacrime. La cantante, genuina e spontanea come appare sul palco, si commuove di fronte ai giornalisti riflettendo sulla responsabilità di rappresentare l'Italia all'estero, soprattutto su un palcoscenico prestigioso come quello degli. Laè entrata, infatti, nella cinquina per la ...

