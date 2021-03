Latina, viene picchiato e defenestrato: il tendone del negozio lo salva. Identificati 2 aggressori: caccia al terzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono stati Identificati e denunciati i protagonisti dei una violenta aggressione avvenuta a Borgo Sabotino lo scorso 14 marzo. I quattro cittadini coinvolti sono tutti e 4 cittadini indiani di cui: due sono stati già Identificati mentre un terzo è in fase di validazione. I quattro si trovavano in un appartamento nel Borgo quando hanno avuto una brutta litigata, per motivi ancora da chiarire, che però è degenerata quando i 3 si sono accaniti sulla vittima: un 33enne. Il giovane è stato colpito con calci, pugni e bastonate per poi essere letteralmente defenestrato. Leggi anche: Cisterna, copre con la sua giacca un bimbo investito: la mamma lancia un appello per ringraziarlo personalmente La ‘fortuna’ della vittima è stata un’attività commerciale posta sotto il loro appartamento perché al momento del volo (dal primo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sono statie denunciati i protagonisti dei una violenta aggressione avvenuta a Borgo Sabotino lo scorso 14 marzo. I quattro cittadini coinvolti sono tutti e 4 cittadini indiani di cui: due sono stati giàmentre unè in fase di validazione. I quattro si trovavano in un appartamento nel Borgo quando hanno avuto una brutta litigata, per motivi ancora da chiarire, che però è degenerata quando i 3 si sono accaniti sulla vittima: un 33enne. Il giovane è stato colpito con calci, pugni e bastonate per poi essere letteralmente. Leggi anche: Cisterna, copre con la sua giacca un bimbo investito: la mamma lancia un appello per ringraziarlo personalmente La ‘fortuna’ della vittima è stata un’attività commerciale posta sotto il loro appartamento perché al momento del volo (dal primo ...

