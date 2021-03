Latina – Pestaggio in appartamento nel Frazione di Borgo Sabotino

Advertising

milanomagazine : Latina, il Questore emette un 'Daspo Willy': chiamato in memoria della vittima del pestaggio avvenuto all'uscita di… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina Pestaggio

LatinaToday

La Polizia diha identificato e denunciato per lesioni gravi due cittadini indiani, mentre un terzo è in ... degenerata poi in unda parte di tre di loro nei confronti del quarto, un ......accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento emesso dal Questore della provincia diin virtù del 'Decreto Willy', così chiamato in memoria della vittima del...La Polizia di Stato ha identificato e denunciato per lesioni gravi due cittadini indiani, mentre un terzo è in fase ...Latina – La Polizia di Stato ha identificato e denunciato per lesioni gravi due cittadini indiani, mentre un terzo è in fase di identificazione. I tre, secondo le risultanze investigative, la sera del ...