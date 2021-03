L'Atalanta non si dispera per l'Europa sfumata: in Italia può ancora fare la storia (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'Atalanta è fuori dalla Champions, ma non c'è spazio per la delusione. Quella è già evaporata la scorsa notte dalla mente di tutti, società, staff tecnico, giocatori, tifosi. Soltanto cinque anni fa ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 17 marzo 2021) L'è fuori dalla Champions, ma non c'è spazio per la delusione. Quella è già evaporata la scorsa notte dalla mente di tutti, società, staff tecnico, giocatori, tifosi. Soltanto cinque anni fa ...

Advertising

AndreaBricchi77 : Ieri sera non ho potuto guardarla. Avrei tifato Atalanta, comunque. Mi dicono che Caressa sia sempre più lanciato n… - Paolo_Bargiggia : Il tanto apprezzato Gasperini questa sera ha sbagliato totalmente la partita: lasciare inizialmente in panchina Zap… - ZZiliani : Perfettamente legittimo. Ammesso che esista ancora un regolamento, attendiamo dalla Lega @SerieA e magari anche dal… - Zlatanismo81 : RT @FMCROfficial: L'Atalanta può comprare dalla Juventus Simone Muratore per 7 milioni il 01/09/2020 e può darlo in prestito gratuito alla… - Bob6Rock : Il bacino utenti/tifosi dell #Atalanta non può essere paragonato ad altre società calcistiche ... e la conseguenza… -