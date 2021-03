Last Quokka Justice System | punk australiano

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il sistema carcerario, l’indottrinazione e immatricolazione degli indigeni: questi sono solo alcuni dei problemi che piagano l’Australia. Ine parlano in, il loro ultimo lavoro in collaborazione con i Fake Cobra. Di cosa parlano iin? Non esiste uno stato perfetto, e anche l’Australia ha i suoi problemi; problemi che, da che mondo è mondo, ilsi premura di raccontare. Ultimi arrivati sono i, veterani del, che rilasciano in anteprima il singolo. Si tratta solamente del primo tassello di un grande progetto in corso, una denuncia ...