L'appello del sopravvissuto di Monte Sole: 'Vinciamo la battaglia contro il Covid' (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI – “Tutto bene. Sto bene. Vinciamo questa battaglia”. Lo dice all'AGI, Ferruccio Laffi, 93 anni, sopravvissuto all'eccidio nazista di Monte Sole che questa mattina si è vaccinato a Marzabotto, comune dell'Appennino bolognese amministrato da Valentina Cuppi. È stata la stessa presidente del Pd a darne notizia su Facebook pubblicando una foto insieme all'anziano all'esterno del centro di somministrazione del vaccino. Oggi a Marzabotto, insieme a tante persone felicissime di fare il vaccino, finalmente si è vaccinato anche Ferruccio”, ha scritto la sindaca di Marzabotto riportando anche le parole dell'ultranovantenne. "Sopravvivo anche questa volta, visto? Qui c'è un nemico che non si vede, in guerra lo vedevi e ti provavi a nascondere. Bisogna vaccinarsi”. Parole confermate dallo ... Leggi su agi (Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI – “Tutto bene. Sto bene.questa”. Lo dice all'AGI, Ferruccio Laffi, 93 anni,all'eccidio nazista diche questa mattina si è vaccinato a Marzabotto, comune dell'Appennino bolognese amministrato da Valentina Cuppi. È stata la stessa presidente del Pd a darne notizia su Facebook pubblicando una foto insieme all'anziano all'esterno del centro di somministrazione del vaccino. Oggi a Marzabotto, insieme a tante persone felicissime di fare il vaccino, finalmente si è vaccinato anche Ferruccio”, ha scritto la sindaca di Marzabotto riportando anche le parole dell'ultranovantenne. "Sopravvivo anche questa volta, visto? Qui c'è un nemico che non si vede, in guerra lo vedevi e ti provavi a nascondere. Bisogna vaccinarsi”. Parole confermate dallo ...

Advertising

matteosalvinimi : ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore de… - NicolaPorro : Contrordine, compagni: dopo l’esposizione del rosario, ora #Biden annuncia respingimenti al confine. E lancia un cu… - LegaSalvini : #Salvini: 'Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in… - soteros1 : RT @Lidia_Undiemi: Da quando è arrivato Draghi, con prevedibile mediocrità, l'appello per il sì al Mes è scomparso dal dibattito pubblico.… - DigitalMatt3 : RT @matteosalvinimi: ??Se è vero che il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi ha firmato un appello francese in favore del N… -