L'affare d'oro delle discariche. Regali e viaggi di lusso alla dirigente della Regione Lazio arrestata a Roma (Di mercoledì 17 marzo 2021) Stai a vedere che aveva ragione Virginia Raggi a nutrire forti dubbi sulla necessità di aprire una nuova maxi discarica a Roma. Già perché sull'impianto, richiesto dall'ultimo piano rifiuti del governatore Nicola Zingaretti e che sarebbe dovuto sorgere a Monte Carnevale, proprio ieri si è abbattuta una tempesta giudiziaria con la Procura di Roma che ha messo ai domiciliari sia Flaminia Tosini (nella foto), direttrice del Dipartimento rifiuti della Regione Lazio, che l'imprenditore Valter Lozza il quale, ormai da qualche tempo, si sta imponendo come il nuovo re dell'immondizia. A tutti loro i magistrati contestano i reati di corruzione e concussione. Sostanzialmente l'inchiesta, portata avanti dal procuratore aggiunto Nunzia D'Elia e dal pubblico ministero Rosalia Affinito, è iniziata un anno fa sulla ...

