Lady Gaga e i capricci da star: ecco le richieste che hanno fatto disperare il suo staff (Di mercoledì 17 marzo 2021) richieste assurde, cambiamenti di idea repentini, caratteri spesso difficili da accontentare. Si sa, le star sono spesso così. E anche Lady Gaga non sembra essere da meno. L’artista internazionale si trova in Italia per girare House of Gucci. Il film, diretto da Ridley Scott, racconta le vicende della maison Gucci, concentrandosi in particolare sull’omicidio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 17 marzo 2021)assurde, cambiamenti di idea repentini, caratteri spesso difficili da accontentare. Si sa, lesono spesso così. E anchenon sembra essere da meno. L’artista internazionale si trova in Italia per girare House of Gucci. Il film, diretto da Ridley Scott, racconta le vicende della maison Gucci, concentrandosi in particolare sull’omicidio di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

