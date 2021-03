Lady Gaga come Patrizia Reggiani: “Protesi e tiranti sotto la parrucca per assomigliarle” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani al cinema e per cercare di somigliarle il più possibile i truccatori avrebbero optato per Protesi facciali, tiranti e parrucche. A parlarne è stato un esperto che per anni ha bazzicato davvero i backstage, Giovanni Ciacci, che ha svelato che per far sembrare la Germanotta la Reggiani da giovane, i truccatori hanno dovuto optare per Protesi facciali sugli zigomi e dei tiranti sotto la parrucca, necessari per ingrandirle lo sguardo. “Hanno messo un tirante sopra, un tirante laterale ed un tirante sotto: fanno una treccina ai capelli che va sotto la parrucca e la tirano. Tira di qua, tira di là e si alza e si ... Leggi su biccy (Di mercoledì 17 marzo 2021)interpreteràal cinema e per cercare di somigliarle il più possibile i truccatori avrebbero optato perfacciali,e parrucche. A parlarne è stato un esperto che per anni ha bazzicato davvero i backstage, Giovanni Ciacci, che ha svelato che per far sembrare la Germanotta lada giovane, i truccatori hanno dovuto optare perfacciali sugli zigomi e deila, necessari per ingrandirle lo sguardo. “Hanno messo un tirante sopra, un tirante laterale ed un tirante: fanno una treccina ai capelli che valae la tirano. Tira di qua, tira di là e si alza e si ...

