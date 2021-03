La villa di Ibiza di Andrea Pirlo: lo scenario è da sogno (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attuale allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, possiede una meravigliosa villa ad Ibiza, immersa in uno scenario incantevole Andrea Pirlo (Instagram)La carriera calcistica di Andrea Pirlo può definirsi semplicemente stratosferica. Le sue doti tecniche sono state per anni sotto gli occhi di tutti gli amanti di questo sport. È stato un centrocampista con particolare abilità nella fase di impostazione del gioco, evidenziando un’intelligenza tattica fuori dal comune. Grazie a questo ha giocato nelle migliori squadre italiane, tra cui Inter, Milan e infine Juventus, del quale ad oggi ne è l’allenatore. Pirlo è uno degli ‘eroi’ del mondiale disputato in Germania nel 2006, in cui gli Azzurri hanno ... Leggi su kronic (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’attuale allenatore della Juventus,, possiede una meravigliosaad, immersa in unoincantevole(Instagram)La carriera calcistica dipuò definirsi semplicemente stratosferica. Le sue doti tecniche sono state per anni sotto gli occhi di tutti gli amanti di questo sport. È stato un centrocampista con particolare abilità nella fase di impostazione del gioco, evidenziando un’intelligenza tattica fuori dal comune. Grazie a questo ha giocato nelle migliori squadre italiane, tra cui Inter, Milan e infine Juventus, del quale ad oggi ne è l’allenatore.è uno degli ‘eroi’ del mondiale disputato in Germania nel 2006, in cui gli Azzurri hanno ...

Advertising

PasqualeDeCres2 : @stefil8886 @tony__1926 @filippo1176 @TolliVincenzo Senti se metti i paraocchi e vivi nella tua fantasia non è colp… - LiveMixPlay : [08:58] Stevie Appleton - Villa in Ibiza (2018) - softlovis : Io fossi loro altro che campagna, me ne andrei ad Ibiza a villa Parietti - giul080 : @tommaso_zorzi solo una cena? Una villa ad Ibiza con piscina e vista sul mare -