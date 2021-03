La Uefa vuole gli Europei di calcio a stadi aperti

(Di mercoledì 17 marzo 2021) AGI - Per lai prossimi campionatidi, previsti dall'11 giugno all'11 luglio, dovranno giocarsi con glial pubblico. L'edizione itinerante che coinvolge 12 città, rinviata di un anno a causa della pandemia da coronavirus, potrebbe quindi mutare formula e sedi in base alla situazione della curva epidemiologica dei vari Paesi e alle misure che i governi vorranno adottare in vista dell'evento. "Se una città dovesse proporre uno scenario a porte chiuse, le partite in calendario 'potrebbero' essere trasferite in altre città che hanno la capacita' di accogliere gli spettatori", ha detto l'organismo europeo all'agenzia Afp. I luoghi ad oggi designati sono Roma, Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucarest, Budapest, Copenaghen, Dublino, Glasgow, Londra, Monaco e San Pietroburgo. Una ...

Lagli Europei di calcio a stadi ...L'nonun Euro senza pubblico e intende quindi modificare entro aprile il suo piano iniziale, che prevede 12 sedi in 12 paesi, se in alcuni di essi sar impedita la presenza degli spettatori a ..."Se una città dovesse proporre uno scenario a porte chiuse, le partite in calendario 'potrebbero' essere trasferite in altre città che hanno la capacita' di accogliere gli spettatori", ha detto l'orga ...L'UEFA ha dato tempo alle 12 località fino al 7 aprile per «sottoporre il loro progetto» e prenderà una decisione al più tardi in occasione del comitato esecutivo del 19 aprile. Serviva un'impresa all ...