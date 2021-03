La scuola federale Aci Sport prepara il Kart Summer Camp 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – La Scuola federale ACI Sport apre le iscrizioni per il Kart Summer Camp 2021. L’Università dell’automobilismo prepara l’ottava edizione del campus ideale per chi farà la prima esperienza sul kart. I bambini dai 6 ai 10 anni, dal 20 al 22 luglio 2021 all’Adria International Raceway, potranno divertirsi e imparare sui mezzi OTK Kart Group. Aperte le iscrizioni al tradizionale appuntamento di mezza estate con i giovanissimi che vogliono scoprire il mondo del karting. Azzerato, o quasi, l’agonismo perché si tratta a tutti gli effetti di didattica delle quattro ruote. Il Kart Summer Camp ha l’obiettivo di offrire l’opportunità ai giovanissimi entry-level, bambini alle prese con i primi giri in circuito, di affacciarsi alla disciplina automobilistica con l’aiuto e la supervisione professionale della Scuola Federale.