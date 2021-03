La Sardegna si chiude. Solinas firma l’ordinanza che vieta l’ingresso ai non residenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Christian Solinas ha firmato. Il governatore della Sardegna ha scelto la linea dura per difendere l’unica regione in tutta Italia ancora in zona bianca. Secondo la nuova ordinanza i proprietari di seconde case non residenti possono entrare nella regione solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. In ogni caso dovranno presentare un certificato di vaccinazione o l’esito negativo di un tampone. l’ordinanza è simile a quella emanata da Valle d’Aosta e Alto Adige. Entrerà in vigore il 18 marzo e sarà valida fino al 6 aprile. Tutti i passeggeri che si vorranno imbarcare per arrivare sull’isola dovranno registrarsi sul portale Sardegna Sicura, oltre che presentare i documenti che attestano i motivi per cui si sta viaggiando. Senza tutto questo non si potrà nemmeno ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 marzo 2021) Christianhato. Il governatore dellaha scelto la linea dura per difendere l’unica regione in tutta Italia ancora in zona bianca. Secondo la nuova ordinanza i proprietari di seconde case nonpossono entrare nella regione solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. In ogni caso dovranno presentare un certificato di vaccinazione o l’esito negativo di un tampone.è simile a quella emanata da Valle d’Aosta e Alto Adige. Entrerà in vigore il 18 marzo e sarà valida fino al 6 aprile. Tutti i passeggeri che si vorranno imbarcare per arrivare sull’isola dovranno registrarsi sul portaleSicura, oltre che presentare i documenti che attestano i motivi per cui si sta viaggiando. Senza tutto questo non si potrà nemmeno ...

Advertising

Adnkronos : #Sardegna, regole seconde case: ordinanza chiude ai non residenti - StreetNews24 : Dal 18 marzo al 6 aprile ingresso solo per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute - lifestyleblogit : Sardegna, regole seconde case: ordinanza chiude ai non residenti - - VincenzCaccam : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff @DrpcSicilia @ruggerorazza La #Sardegna chiude, prendete l'esempio invece. - alessacart : RT @SardiniaPost: ?? Il Governo chiude l'Italia da oggi e sino al 6 aprile, perché i casi di #Covid sono in aumento. Ma in #Sardegna, dal 27… -