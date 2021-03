L’A.S.S.O. nella manica, trama e trailer del film in onda stasera 17 marzo su La5 (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’A.S.S.O. nella manica, trama e trailer del film in onda domenica 14 marzo 2021 alle 21:10 su La5. Mercoledì 17 marzo 2021, su La5 andrà in onda il film romantico “L’A.S.S.O. nella manica“. Il film è diretto da Ari Sandel e si ispira al “Quanto ti ho odiato” di Kody Keplinger. Mae Whitman, Robbie Amell e Bella Thorne sono i protagonisti. L’appuntamento con il film è alle 21:10 circa su La5. Il film (The DUFF in inglese) è uscito al cinema nel 2015 e ha incassato poco più di 43,7 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 34 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia il film ha incassato 731 mila euro. ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 17 marzo 2021) L’A.S.S.O.delindomenica 142021 alle 21:10 su La5. Mercoledì 172021, su La5 andrà inilromantico “L’A.S.S.O.“. Ilè diretto da Ari Sandel e si ispira al “Quanto ti ho odiato” di Kody Keplinger. Mae Whitman, Robbie Amell e Bella Thorne sono i protagonisti. L’appuntamento con ilè alle 21:10 circa su La5. Il(The DUFF in inglese) è uscito al cinema nel 2015 e ha incassato poco più di 43,7 milioni di dollari in tutto il mondo, di cui 34 milioni incassati nel mercato statunitense. In Italia ilha incassato 731 mila euro. ...

