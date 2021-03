La Russia risponde alle accuse di Joe Biden: “Attacco alla nostra popolazione” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo le pesanti e gravi accuse del presidente Usa Joe Biden, che aveva definito il presidente russo Vladimir Putin un killer, non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessati. “Le parole pronunciate da Biden sono un Attacco al nostro popolo. È una reazione isterica dovuta all’impotenza degli Stati Uniti. Nessuno è autorizzato a parlare del nostro capo di stato in questo modo”, dichiarano dalla Duma, la camera bassa del parlamento. Intanto la Russia ha richiamato l’ambasciatore negli Usa per consultazioni. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo le pesanti e gravidel presidente Usa Joe, che aveva definito il presidente russo Vladimir Putin un killer, non si è fatta attendere la risposta dei diretti interessati. “Le parole pronunciate dasono unal nostro popolo. È una reazione isterica dovuta all’impotenza degli Stati Uniti. Nessuno è autorizzato a parlare del nostro capo di stato in questo modo”, dichiarano dDuma, la camera bassa del parlamento. Intanto laha richiamato l’ambasciatore negli Usa per consultazioni. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

